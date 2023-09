"Rolnik szuka żony 10". Przedstawiamy bohaterów programu: poznajcie 28-letniego Artura z Mazowsza! OPRAC.: Adrianna Jackowiak

W popularnym programie telewizyjnym "Rolnik szuka żony" możemy poznać 28-letniego Artura, który wspólnie z rodzicami i dziadkami zarządza imponującym gospodarstwem o powierzchni ponad stu hektarów na malowniczym Mazowszu. To właśnie tam spełnia się jego wielka pasja - kierowanie potężnymi maszynami rolniczymi. fot. Jacek Kurnikowski/AKPA Zobacz galerię (7 zdjęć)

"Rolnik szuka żony 10" - Poznajcie 28-letniego Artura z Mazowsza! Dziesiąta edycja programu "Rolnik szuka żony" jest już tuż za rogiem, a my nie możemy doczekać się emocji, śmiechu i niezapomnianych chwil, które przyniesie. Jednym z bohaterów tej niezwykłej historii jest 28-letni Artur z Mazowsza. Chłopak ten ma wiele do zaoferowania i jest gotów otworzyć swoje serce na prawdziwą miłość. Aby dowiedzieć się więcej o Arturze i poznać go bliżej, zapraszamy Was do wejścia w naszą galerię zdjęć.