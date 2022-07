Rolnik z Wielkopolski zasiał kilka hektarów słonecznika. Jego pole niespodziewanie stało się lokalną atrakcją! [ZDJĘCIA]

W okolicy Jankowa Dolnego gospodarze najchętniej hodują ziemniaki jadalne, przemysłowe i kukurydzę, ale jest to dość ryzykowana uprawa. Dwa lata temu, w czerwcu wielki grad zniszczył kilka hektarów zasiewów. Dodatkowo ziemia w tej okolicy przeważnie należy do IV lub V klasy. Rolnicy nie mają więc wielkiego co do rodzaju upraw.

Rolnik zasiał kilka hektarów słonecznika. Jego pole niespodziewanie stało się lokalną atrakcją!