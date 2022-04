Rosja jest Trzecim Rzymem, a prezydent chrześcijaninem? Putin na każdym kroku kłamie

Sergiej Kowalow, urodzony 2 marca 1930 r w Seredynie-Budzie na Ukrainie, zmarł 9 sierpnia 2021 r. w Moskwie. Rosyjski dysydent i naukowiec, trzykrotnie nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla, więzień łagrów skazany za "propagandę i agitację antyradziecką" na 7 lat w obozach pracy w regionie permskim oraz na 3 lata wewnętrznego zesłania na Kołymie. Krytyk tendencji autorytarnych w administracjach Borysa Jelcyna i Władimira Putina. Publicznie sprzeciwiał się militarnemu zaangażowaniu Rosji w Czeczeni. W 2002 r. zorganizował Komisję Kowalowa – społeczne ciało dla zbadania okoliczności zamachów bombowych z 1999 r., które stały się dla Kremla pretekstem do ponownego zaatakowania Czeczeni. Członkowie Komisji Kowalowa byli szykanowani, a jeden z nich został skrytobójczo zamordowany, kolejny - otruty talem. W 2014 r., w związku z aneksją Krymu, Kowalow zaapelował w liście otwartym do społeczności międzynarodowej o powstrzymanie rosyjskiej ekspansji na Ukrainie.

Kadr s filmu "Trzeci Rzym?"