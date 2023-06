– Wielu z naszych podopiecznych mieszka w blokach bez wind. Nasza akcja, obejmująca transport i asystę wolontariusza, to często jedyna okazja na wyjście z takiego zamknięcia i możliwość, aby usiąść nad wodą, zjeść dobry posiłek w restauracji czy pójść do muzeum. Dla wielu ludzi to normalne sytuacje, a dla seniorów to wydarzenia, które są wspominane przez cały rok – podkreśla koordynatorka.