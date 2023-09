Rusza sportowy sezon na poznańskiej Chwiałce. Pierwsze zajęcia już 18 września

Jak co roku w drugiej połowie września Lodowisko Chwiałka im. Witalisa Ludwiczaka wprowadza do swojego grafiku "ślizgawki" dla publiczności. W dni powszednie tafla będzie udostępniana w godzinach przedpołudniowych i wczesnopopołudniowych, a w weekendy w dostępnych "okienkach" pomiędzy meczami, zawodami i treningami. Pierwsza okazja do skorzystania z lodowiska już w poniedziałek, 18 września.

– Nowością na obiekcie będzie zmiana sposobu rozliczania czasu pobytu na basenie. Chwiałka rezygnuje z 45-minutowych tercji. To oznacza, że wejście na basen będzie możliwe o dowolnej godzinie, o ile w harmonogramie pływalni będą dostępne tory "dla publiczności". Do zmian dostosowany będzie również cennik, który będzie taki sam jak na pozostałych pływalniach miejskich

POSiR przypomina, aby przed wizytą na lodowisku sprawdzić harmonogram. Cennik nie uległ zmianie. Bilet ulgowy kosztuje 13 zł, zaś normalny - 15 zł za 45-minutową tercję. Pełny cennik dostępny jest na stronie internetowej lodowiska. Oprócz ślizgawek chętni mogą korzystać z dodatkowych usług - wypożyczyć łyżwy, kaski albo misie do nauki jazdy.

Od września Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji zapraszają także na zajęcia z gry w tenisa stołowego. Jak podano, w sobotnie przedpołudnia uczestnicy będą mieli do dyspozycji halę przy Drodze Dębińskiej 10c oraz sprzęt do gry. Zajęcia będą się odbywały co tydzień aż do maja, a uczestnictwo w nich nie wymaga zapisów. Zajęcia wystartują 23 września.