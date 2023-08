Ruszył program "Moja Woda". Można dostać 6 tys. zł dofinansowania na zbieranie deszczówki

Ruszył program "Moja Woda". Można dostać 6 tys. zł dofinansowania

- Rząd przeznaczył ze środków krajowych na dwie dotychczasowe edycje programu 236 mln zł. Zrealizowane już inwestycje pozwalają na zgromadzenie i zagospodarowanie na terenie prywatnych nieruchomości około 2,5 mln m3 wód opadowych (i roztopowych) rocznie. Trzeci nabór sprawi, że wartość ta orientacyjnie może wzrosnąć o kolejne 1,2 mln m3 deszczówki, która zostanie wykorzystana przez właścicieli domów jednorodzinnych do wspomagania walki z suszą i lokalnymi podtopieniami

Są dotacje na kwotę 6 tys. złotych

W ramach programu, do którego 3 sierpnia ruszył nabór także w województwie wielkopolskim, będzie można uzyskać dotację w kwocie 6 tys. zł, która to obejmuje do 80 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia służącego przydomowej retencji.