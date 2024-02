Takiego projektu w Polsce jeszcze nie było! Skorzysta na tym gmina Gołuchów wspólnie z powiatem kaliskim. W ten sposób chcą walczyć z suszą

Problem ten w dużej mierze dotyka również południową Wielkopolskę. Dlatego dwa samorządy: gmina Gołuchów oraz powiat kaliski postanowiły współpracować i stworzyć kompleksowy projekt, który ma zatrzymać stepowienie.

- Problemem w Polsce, zwłaszcza w tej części Polski i Wielkopolski, bo tu właśnie pomiędzy Kaliszem a Turkiem jest epicentrum suszy w Polsce od stu kilkudziesięciu lat jak tylko są pomiary, problemem jest to, że my nie zatrzymujemy wody w glebie. 93 proc. wody opadowej, zwłaszcza z opadów ulewnych odpływa nam bezpowrotnie i jej nie zatrzymujemy. I my będziemy budować zastawki na małych ciekach wodnych, to nie będą wielkie rzeki, to będą małe rzeczki, a także rowy melioracyjne i tam chcemy budować małe zastawki i zarządzać tą wodą - mówi Krzysztof Nosal, starosta kaliski.