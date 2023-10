S10 z Piły do Wałcza i dalej. Ruszyły przetargi na odcinki o długości ponad 110 kilometrów. Mają powstać do 2028 roku

Dzisiaj przy drodze krajowej nr 10, na odcinku pomiędzy Starą Łubianką i Witankowem zwołano konferencję prasową. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie oraz tamtejszego oddziału GDDKiA. Mówiono głównie o tym, jak duży ruch panuje na DK10 oraz jak wpływa to na bezpieczeństwo i czas podróży.

- Natężenie ruchu na tej trasie jest ogromne. To trasa tranzytowa na Warszawę. Wzmożony ruch powoduje, że jest to bardzo niebezpieczne i uciążliwe dla mieszkańców. Całkowite obejścia miejscowości przy dawnej DK10, w postaci drogi ekspresowej S10 to jest również nowa jakość podróżowania dla kierowców Po pierwsze chodzi o bezpieczeństwo. Po drugie dojazd mieszkańców na przykład Wałcza czy Piły do Szczecina - średnio teraz trasę pokonują z prędkością 60 km/h. Gdy wybudujemy drogę ekspresową ta prędkość przejazdu zwiększy się dwukrotnie, czyli dwukrotnie krótszy będzie czas dojazdu. Jak będzie wyglądała ta trasa jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Mamy już obwodnicę Wałcza, obwodnicę Stargardu na tej trasie. To jest droga dwujezdniowa dwupasmowa o parametrach dróg ekspresowych czyli najbezpieczniejsze drogi w kraju. - mówił Łukasz Lendner - dyrektor oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie.