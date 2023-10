Przygotowania do święta Wszystkich Świętych. Policjanci apelują o rozsądek oraz bezpieczeństwo na drodze i nie tylko

Podobnie jak w latach ubiegłych, przed 1 listopada Policja w Wielkopolsce apeluje o ostrożność. Święto Wszystkich Świętych to pora wyjazdów, spotkań w gronie rodziny i znajomych, a także wspomnień bliskich, którzy odeszli. Koncentrując swoją uwagę na przygotowaniach i obchodach tego święta, nie należy zapominać o bezpieczeństwie swoim, bliskich czy innych osób w naszym otoczeniu.

- Niestety nostalgia i zaduma często usypia naszą czujności i ostrożność. W tym roku Dzień Wszystkich Świętych przypada w środku tygodnia. Tym samym spora ilość osób będzie mogła wydłużyć sobie jeden z weekendów. Kilka dni wolnego z kolei będzie sprzyjać wyjazdom, a co za tym idzie na drogach możemy spodziewać się wzmożonego ruchu. Jak co roku funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego będą w wielu miejscach obserwować zachowanie kierowców i reagować na każde przewinienia. Mundurowi przede wszystkim skupią swoją uwagę na stanie trzeźwości kierowców, przekraczaniu przez nich dozwolonej prędkości, wyprzedzaniu w miejscach niedozwolonych oraz pozostałych wykroczeniach, szczególnie tych przeciwko pieszym. Apelujemy do kierowców o to, aby w tym okresie byli jeszcze bardziej ostrożni i mieć na uwadze innych uczestników ruchu drogowego. Szczególnie w okolicach cmentarzy, gdzie będzie bardzo duży ruch ze strony niechronionych uczestników ruchu drogowego. - mówi sierż. szt. Wojciech Zeszot, oficer prasowy KPP w Pile.