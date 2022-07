Samotna matka ma jedyną szansę na wygranie z nowotworem. Trwa zbiórka na leczenie Jaśminy Wiśniewskiej. Do celu pozostało bardzo niewiele Bartosz Kijeski

Do końca celu, aby zebrać pieniądze na leczenie pani Jaśminy Wiśniewskiej, pozostało jedynie 17 tysięcy złotych zrzutka.pl Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Pilnie potrzebna pomoc! Jaśmina Wiśniewska cierpi na nowotwór złośliwy przełyku z przerzutami do węzłów chłonnych. Do końca zbiórki potrzebnych jest jeszcze około 17 tysięcy złotych. Szansą na pełen powrót do zdrowia jest operacja w amerykańskiej klinice MD Anderson Cancer Center - Head and Neck Surgical Oncology & Reconstruction w Houston.