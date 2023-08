Wielki finał Santander Letnie Brzmienia 2023 w Poznaniu. Kto wystąpi?

Lato muzycznych emocji będzie miało swój finał na dwóch scenach, które staną na poznańskiej Cytadeli.

W piątek (1.09) na scenie głównej zagrają ARS LATRANS Orchestra, Natalia Szroeder, Kacperczyk, powracający do stolicy Wielkopolski po przerwie zespół The Dumplings i największy zwycięzca tegorocznych Fryderyków, MROZU. Na drugiej scenie będzie można posłuchać Faustyczny Maciejczuk, WaluśKraksaKryzys oraz Pauli Romy, która ostatnio startowała w Sopocie o Bursztynowego Słowika.

W sobotę (2.09) na głównej scenie zagra Natalia Przybysz, Zalewski z projektem Zalewski śpiewa Niemena, Nosowska, Vito Bambino oraz projekt specjalny BABIE LATO w składzie Natalia Kukulska, Bovska, Margaret, Zalia i Mery Spolsky. Będzie to okazja do posłuchania na żywo wszystkich gwiazd tego wyjątkowego muzycznego składu oraz do spotkania się z trzema z nich w strefie Semilaca, partnera strategicznego projektu. W niecodziennym spotkaniu z fanami i fankami przy kultowym już samochodzie z teledysku do singla Cudowne Lata będzie można spotkać się z Natalią Kukulską, Bovską i Zalią. Tej ostatniej będzie też można posłuchać na drugiej scenie, gdzie zagra również Daria ze Śląska. Finałowe koncerty rozpoczną się o godzinie 17.00.