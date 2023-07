Serce 22-letniego Kacpra z Borui Nowej nagle się zatrzymało. Rodzina utworzyła zbiórkę. Każda złotówka ma znaczenie

- Pierwszą oznaką poprawy było drgnięcie dużego palca, potem ust i brwi. Pomimo tego, wydawało się, że nie ma szans na jakikolwiek zabieg lub operację ratującą życie Kacpra. Na szczęście, znalazła się osoba, która podjęła się próby zamknięcia naczynia krwionośnego, aby nie doszło do wtórnego wylewu. Operacja zakończyła się sukcesem. Dało nam to nową nadzieję i siły do podjęcia walki o życie Kacpra. Nie zdajecie sobie sprawy, jak każdego dnia pokazuje nam swoje niezmożone chęci do powrotu do pełnej sprawności, mimo braku świadomości