Spór o kostkę na Starym Rynku w Poznaniu. Ekspert: Miasto popełniło błąd, ale można go naprawić

Internetowi obserwatorzy remontu od razu zauważyli, że coś jest nie tak.

- Generalnie dobrze oceniam tę nawierzchnię. Ale, rzeczywiście: patrząc z góry lub z okien kamienic widać długie proste pasy w regularnych odstępach. Posadzka wygląda jak by ktoś ją układał metodą kopiuj-wklej. To wynik powtarzania czworobocznego modułu, który układają brukarze. W obrębie obszernego kwadratu rozrysowano im dokładnie ułożenie kostek według wymiarów i koloru, tak, by dawały wrażenie swobodnego układu, podobnego do tego przed remontem. Ktoś nie dopilnował jednak, by te powtarzalne kwatery poprzesuwać względem siebie