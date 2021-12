Sposoby na kaca. O tym powinniście pamiętać przed i po sylwestrowej imprezie

O czym powinniśmy pamiętać przed sylwestrowym szaleństwem? Między innymi też o tym, by w Nowy Rok nie mieć kaca. Co więc warto wiedzieć? Jak zapobiec złemu samopoczuciu po sylwestrowej zabawie? Co robić, by nie mieć kaca lub zmniejszyć ewentualne dolegliwości? Pamiętajmy o kilku podstawowych zasadach, a na następny dzień nie będziemy walczyć z kacem. Czytaj dalej --->

Pixabay