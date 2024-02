Spotkanie Klubu Wójtów, Burmistrzów Prezydentów Miast i Starostów w Opalenicy za nami!

- podkreślał Marek Woźniak. O kolejnych wyzwaniach, jakie stoją przed samorządami mówiła również wojewoda Agata Sobczyk.

- Przed nami niespokojny czas, czas wyborów. To będzie bardzo wyczerpujący okres dla wszystkich, ale wiem, że poradzicie sobie Państwo ze wszystkim! To też moment rozliczeń, jednak z nadzieję patrzę w przyszłość, bo wielkopolskie samorządy wykonały kawał bardzo dobrej roboty

- podkreślała szefowa WUW. Wojciech Jankowiak, wicemarszałek województwa także nie krył wdzięczności wobec obecnych podczas konferencji samorządowców.

- Dziękuję za Waszą ciężką pracę przez te 5 lat. Ale przed nami szereg zadań w Wielkopolsce. Jednymi z najważniejszych będą - budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu, budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241, budowa obwodnicy Szamotuł w ciągu dróg wojewódzkich nr 184 i 187, czy też np. rozbudowa drogi wojewódzkiej Nojewo - Podpniewki. Ale to tylko mała część tego, co będzie realizowane w 2024 roku, więc czeka nas dużo pracy!