Śrem: ostatnia w tym roku przysięga wielkopolskich terytorialsów

Jak się okazuje, przysięga za każdym razem jest wielkim przeżyciem dla kandydatów. Po intensywnym treningu, w końcu mogą spotkać się ze swoimi rodzinami.

To chwila, na którą czekałam nie tylko ja, ale również moja rodzina. Udowodniłam sobie, że dam radę. Wiem, że miałam ogromne wsparcie ze strony mojego taty, który już służy w 12 Wielkopolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. To on zaraził mnie chęcią służby – mówi 23-letnia Nicole Mielcarek, która na co dzień pracuje jako fakturzystka.