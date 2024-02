Środa Popielcowa. Czy trzeba iść do kościoła? Czego nie można robić w poście? Redakcja srem.naszemiasto.pl

Środa Popielcowa. Czy trzeba iść do kościoła? Co to jest post ścisły, który obowiązuje w Popielec? Co Popielec znaczy dla katolików? Skąd pochodzi proch, którym posypuje się czoła wiernych w Środę Popielcową?