Śródecka historia. Teraźniejszość i przeszłość. Wyjątkowa wystawa w Poznaniu

- Lubię bawić się kadrem i zdjęcia z przeszłości wtapiać we współczesność. Zestawione razem dają wyrazistszy obraz zmian. Tak jak zawarłam w opisie wystawy, próba zrozumienia przeszłości, szacunek dla wcześniejszych pokoleń, pamięć o tym co było pozwala lepiej kształtować to co będzie. Tych światów więc - przeszłości i przyszłości - nie da się rozdzielić, a jeden wpływa na drugi