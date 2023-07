Stary Rynek zaliczył potknięcie, ale to drobna rzecz przy Św. Marcinie, czy Grunwaldzkiej

Od piątku 14 lipca piesi zostali skierowani na chodniki, na których już częściowo stoją ogródki gastronomiczne – te miały być na prośbę wykonawcy robót zmniejszone powierzchniowo, by mogli przechodzić piesi. Portal epoznan.pl poinformował, że odgrodzenie terenu budowy od ciągów pieszych i strefy gastronomicznej jest efektem nie tyle postępu prac, co kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, która domagała się takiego rozwiązania.

Teren skutecznie odgrodzono, można jedynie dojść wydzielonymi korytarzami do muzeum, czy do ratusza. Jednak chodniki dla pieszych nie są jeszcze skończone i trzeba iść po nich ostrożnie. Najbardziej wąsko jest na linii Rynkowa – Szkolna, podczas gdy najwięcej miejsca wygospodarowano na przedłużeniu Świętosławskiej. Przeszkodami są nie tylko ogródki, ale też pionowe rury co kilkanaście metrów, osłaniające przewody elektryczne”.

Tempo prac wskazuje, że miasto wyjdzie z tych utrudnień niedługo, jednak obecnie – budzą one zdumienie poznaniaków. To nie pierwsze potknięcia przy bardzo ważnych inwestycjach. W końcu ubiegłego roku głośno było w mediach o różnicach poziomów nowego i budowanego najnowszego chodnika na Św. Marcinie, które nie zbiegły się płynnie, lecz z uskokiem około 15 cm.

Wykonawca tłumaczył, że to wynik dowiązania nowego chodnika do poprzedniego, dopasowanego wysokością do nawierzchni jezdni, które teraz i tak jest rozbierana – po zakończeniu prac chodnik miał mieć równą wysokość. Druga sytuacja miała miejsce chwilę później – rozebrano nawierzchnię skrzyżowania ul. Św. Marcin z Ratajczaka – a była ona nowa, ułożona zaledwie w 2019 roku – miasto tłumaczyło, że tamte prace miały charakter tymczasowy i teraz trzeba skrzyżowanie rozebrać, co i tak ratuje przed większymi kosztami, gdy ruszy budowa tramwaju w ul. Ratajczaka.