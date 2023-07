Zgadza się, mam trzy mecze w pierwszej drużynie Lecha Poznań, ale było to ponad dwa lata temu i nie ma co patrzeć w przeszłość. Liczy się, to, co jest tu i teraz. Jestem teraz w Motorze i chcę tutaj się dalej rozwijać i stawać się z dnia na dzień coraz lepszy, a co przyniesie przyszłość, to zobaczymy.