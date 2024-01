Strażacki SHERP N1200 testowany w trudnym terenie

Przypomnijmy, że ten pojazd terenowy ukraińskiej produkcji, wyposażony w centralnie umieszczony silnik diesla o mocy 55 KM trafił do pilskiej jednostki straży pożarnej 6 grudnia 2023 roku, w zestawie z przyczepą - lawetą do jego transportu. Sherp nie może się bowiem samodzielnie poruszać po drogach publicznych. Z kolei w terenie mało co jest go w stanie zatrzymać. W internecie można znaleźć informacje, że producent swoje konstrukcje, które buduje już od pewnego czasu testował m.in. na Syberii. Za dzielność terenową pojazdu odpowiadają m.in. potężne koła, które są też elementem układu zawieszenia. W oponach Sherpa w zależności od nawierzchni na jakiej się porusza można z kabiny, z miejsca operatora maszyny regulować ciśnienie. Próżno szukać w nim kierownicy. Zamiast niej są drążki jak np. w czołgu, czy w koparce. Pociągnięcie za jeden z nich powoduje przerzucenie mocy na daną stronę pojazdu i jego zwrot niemal w miejscu.