Strażacy z północnej Wielkopolski radzą co zrobić, żeby zminimalizować ryzyko pożaru w kominie. Ważne są regularne przeglądy kominiarskie.

- Od palenisk opalanych paliwem stałym – co najmniej raz na 3 miesiące

Co jeszcze radzą strażacy? Przypominają m.in., że w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, istnieje prawny obowiązek nałożony na właścicieli lub zarządców obiektów związany z profilaktycznym usuwaniem zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w następujących okresach:

- Musimy przygotować do sezonu grzewczego kominy wentylacyjne, spalinowe, dymowe. Muszą być sprawdzone przez fachowca - mówi mł. bryg. Paweł Kamiński - zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej.

Każdego roku, gdy rozpoczyna się sezon grzewczy tj., głównie od października - strażacy z jednostek zawodowych i ochotniczych są wzywani do pożarów kominów. Zdarza się, że tego typu niebezpieczeństwo jest szybko zażegnane, ze względu na niewielką skalę, bywa jednak, że w wyniku takiego pożaru całe budynki stają w ogniu.

Niezależnie od powyższego co najmniej raz w roku należy poddać okresowej kontroli stan techniczny przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) przez uprawnionego kominiarza.

- W obiektach lub ich częściach usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

- Od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym – co najmniej raz na 6 miesięcy

Odpowiedzialność karna właścicieli i zarządców budynków

- Kto, będąc obowiązany na podstawie przepisów o ochronie przeciwpożarowej do zapewnienia warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu lub terenu, nie dopełnia obowiązków polegających na: przeprowadzeniu corocznego przeglądu kominiarskiego lub też zapewnieniu usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany. W związku z licznymi pożarami przewodów kominowych na terenie powiatu słubickiego, w przypadku wystąpienia tego typu zdarzenia, kierujący działaniem ratowniczym może wystąpić do właściciela lub zarządcy budynku o okazanie dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie przeglądu przewodu kominowego. W sytuacji braku posiadania przedmiotowego dokumentu osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie przeglądu może zostać ukarana mandatem karnym. - informują strażacy.

Co zrobić, gdy zapala się sadza w kominie ?

Gdy zapali się sadza w kominie należy niezwłocznie wezwać Straż Pożarną, dzwoniąc pod numer 998 lub 112. Należy wygasić ogień w piecu lub kominku oraz zamknąć dopływ powietrza do tych urządzeń. Kategorycznie zabronione jest wlewanie do palącego się komina wody, gdyż grozi to jego rozerwaniem.