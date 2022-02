Mieszkańcy kamienicy przy ul. Solnej pozostawieni bez gazu i ciepłej wody. Właścicielka budynku nie wykonuje przeglądów?

28 grudnia w jednej z kamienic przy ul. Solnej w Poznaniu doszło do zaczadzenia. Rodzice z dzieckiem zatruli się tlenkiem węgla i musieli zostać przewiezieni do szpitala. Na miejscu straż pożarna wykonała pomiary w mieszkaniu, które potwierdziły wysokie stężenie tlenku węgla. Najprawdopodobniej był to skutek wadliwego pieca.

Gdybyśmy wtedy się położyli spać, to rano byśmy się już nie obudzili

– wspomina pani Anna.

Choć można powiedzieć, że rodzina miała dużo szczęścia, ponieważ nikomu nic się nie stało, problemy w mieszkaniu nadal trwają. Od momentu tego zdarzenia nie ma w nim ani gazu, ani ciepłej wody.