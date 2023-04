Studenci nie chcą likwidacji akademika Jowita w Poznaniu. Szykują protest. "Zasoby mieszkaniowe UAM nie są rozwijane od lat"

- Zasoby mieszkaniowe UAM nie są rozwijane od wielu lat. Obecnie tylko 5 proc. studentów uczelni może liczyć na miejsce w domu studenckim. Zamykanie kolejnego akademika sprawi, że jeszcze większa liczba studentów będzie szukać mieszkań na wolnym rynku, co doprowadzi do kolejnego wzrostu cen wynajmowanych lokali. Regularne budowanie nowych akademików sprawiłoby, że wiele osób studiujących zrezygnowałoby z wynajmu na rynku prywatnym. To doprowadziłoby najprawdopodobniej do obniżenia cen oraz uwolnieniu lokali, przez co wynajem stałby się prostszy dla osób spoza środowiska studenckiego