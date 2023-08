Studenci szukają mieszkań na wynajem w Poznaniu. Ceny znów wzrosły. Ile trzeba zapłacić?

Choć do końca akademickich wakacji jeszcze niemal dwa miesiące, studenci już rozpoczęli poszukiwania mieszkań na wynajem w Poznaniu. Niestety, nie mamy dla nich dobrych informacji. W porównaniu z ubiegłym rokiem ceny lokum ponownie wzrosły. Sprawdziliśmy, ile trzeba zapłacić za kawalerkę, mieszkanie dwupokojowe i trzypokojowe w Poznaniu.

Studenci wracają do Poznania. Ceny mieszkań na wynajem znów wzrosły

Od lat poznański rynek mieszkaniowy jest napędzany przez studentów uczących się na lokalnych uniwersytetach. Zdecydowana większość z nich decyduje się na stały najem apartamentów, co wpływa zarówno na ceny, jak i liczbę mieszkań pozostałych na rynku. To z kolei wpływa na wzrost cen, widoczny gołym okiem każdego roku. Niestety skok, który można było zaobserwować latem 2022 roku, zdecydowanie podniósł koszty najmu w stolicy Wielkopolski. Miał on związek z kilkoma kluczowymi zmiennymi. Przede wszystkim w dostępność nieruchomości uderzyła inflacja i podniesienie stóp procentowych przez NBP. Wówczas nie tylko ceny wszystkich dóbr materialnych wyraźnie wzrosły, ale także duża część osób nie miała możliwości wzięcia kredytu hipotecznego, co zmusiło ich do znalezienia mieszkania na wynajem.

Bardzo istotną kwestią było też przybycie do Poznania tysięcy uchodźców z Ukrainy. Duża część z nich szybko zdecydowała się na własną rękę znaleźć mieszkanie, co wyraźnie zmniejszyło liczbę lokali dostępnych na rynku.

Ile trzeba zapłacić za wynajem mieszkania w Poznaniu?

Na początku sierpnia 2022 roku sytuacja się uspokoiła. Względem pierwszego kwartału ceny najmu mieszkań praktycznie nie wzrosły, dzięki czemu osoby przeprowadzające się nie powinny bardzo odczuć wyraźnych zmian. Niestety przełom roku 2022 i 2023 nie był już tak dobry. W związku z tym, według badań, których wyniki opublikował portal money.pl, w porównaniu z ubiegłym rokiem średnia cena mieszkań wzrosła aż o 25 proc.

Nie jest to informacja, którą chcieliby usłyszeć studenci. Obecnie średnia cena mieszkania dwupokojowego w Poznaniu to 2500 złotych. W przypadku kawalerki należy przygotować się na miesięczne koszty wynoszące około 2100 złotych. Trzypokojowe apartamenty to z reguły koszt rzędu 3200 złotych.

To może być niemałym problemem dla studentów zarabiających na codzienne życie, gdyż większość z nich będzie musiała zdecydować się na wynajem pojedynczego pokoju i to niekoniecznie samodzielnie, gdyż także one w dużej mierze kosztują już ponad 1000 złotych.

Kolejne zmiany na rynku mogą mieć miejsce we wrześniu. Wówczas część dostępnych obecnie lokali zostanie zajęta, przez co rozpocznie się walka o pozostałe mieszkania. To ponownie może dać możliwość właścicielom podniesienia cen ze względu na rosnący popyt.

Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Skontaktuj się z nami! Wyślij informację, zdjęcia lub film na adres: [email protected]

Turystyczna Wielkopolska - odcinek 6, powiat średzki:

Obserwuj nas także na Google News