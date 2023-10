Studiował, jak leczyć innych, dziś sam trafił na onkologię! Pomóż Maciejowi Łuczakowi z Nowego Tomyśla!

Jak informuje naszą redakcję sam Maciej Łuczak jest on studentem fizjoterapii. Jego życie, jak sam określa, było pełne energii!

- Studia, dorywcze prace, spotkania ze znajomymi, rodzina. Co mogło pójść nie tak? To, że nagle jak "grom z jasnego nieba" spadła diagnoza i dziś jestem pacjentem onkologicznym... Dokładne rozpoznanie, to mięsak maziówkowy, który zakorzenił mi się na lewym stawie kolanowym. Mój cały świat się zawalił. Miałem same czarne myśli, ale za to ogromne wsparcie! Na początku stycznia zacząłem leczenie skojarzone: chemioterapia, radioterapia połączona z hipertermią, potem resekcja guza z marginesami i znowu chemioterapia, dodatkowe trzy miesiące. Leczenie zakończone pod koniec czerwca 2023 bez przerzutów odległych. To dawało nadzieję