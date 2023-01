Studniówka 2023. Tak bawili się uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu. Wspaniały bal, olśniewające kreacje! [ZDJĘCIA]

Studniówka II LO w Poznaniu. Tak się bawili maturzyści

To był wspaniały bal! Przygotowujący się do egzaminu dojrzałości uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu spotkali się, by razem odtańczyć poloneza i bawić się do białego rana. Zobaczcie na zdjęciach, jak bawili się maturzyści: