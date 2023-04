Święta Wielkanocne w hospicjum w Poznaniu. "Pacjenci potrzebują drugiego człowieka". Wolontariusze zrobią wszystko by sprawić im radość

Święta Wielkanocne w Hospicjum Palium

W Niedzielę Wielkanocną wielu z nas zasiądzie wspólnie z rodziną przy świątecznym stole. Będzie to idealna okazja do zatrzymania się i spędzenia czasu z najbliższymi. Większość pacjentów z Hospicjum Palium w Poznaniu również pojechało na kilka dni do swoich domów, jednak jest taka część, która spędzi ten czas w placówce. “Motyli” wolontariusze zaangażowali się, aby każdy z pacjentów poczuł się w tym dniu wyjątkowo.