Świeże sushi w Lidlu prosto z restauracji! Na razie tylko dla klientów sklepów w Poznaniu

Dieta Japończyków od lat zdobywa szerokie uznanie smakoszy i uchodzi za jedną z najzdrowszych na świecie. Polacy również doceniają walory smakowe kuchni japońskiej, a szczególnym powodzeniem cieszy się sushi. Do tej pory jednak najczęściej kojarzyło się z wyjściem do restauracji i sporym wydatkiem, a gotowe propozycje na rynku nie dorównywały tym przygotowanym na świeżo w sushi barach.

Sieć Lidl Polska chce to zmienić. Zestawy dla Lidla są przygotowywane w nocy i dostarczane do sklepów każdego dnia od poniedziałku do soboty tak, aby zagwarantować najwyższą jakość i świeżość produktów.