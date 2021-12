Szczury biegają po Poznaniu. Gdzie? Sprawdź na specjalnej mapie!

Dopłaty do loch 2021/2022. Kto dostanie 1000 zł do świń? Minister ogłasza pomoc i przelicznik. Komentarze

Pomoc do hodowli świń ma być urealniona i przyjmie postać dopłat do loch, a właściwie do urodzonych przez nie prosiaków. Kto dostanie 1000 złotych do lochy i...