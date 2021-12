Blisko 20 tysięcy gospodarstw domowych w Poznaniu zagrożonych brakiem wywozu śmieci. Zostały dwa dni na złożenie deklaracji śmieciowej Bartosz Kijeski

Mieszkańcy Poznania do 31 grudnia muszą wypełnić deklaracje śmieciowe, jeśli chcą, aby po Nowym Roku ich śmieci zostały wywiezione z posesji. Dariusz Gdesz

Pozostały jedynie dwa dni (do 31 grudnia) na złożenie deklaracji śmieciowych w Poznaniu. Jeśli tego nie zrobimy, to na początku roku pozostaniemy ze śmieciami przed nieruchomością. Obecnie deklarację wypełniło ok. 30 tysięcy gospodarstw domowych na 50 tysięcy zarejestrowanych w systemie.