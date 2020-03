Szpital w Puszczykowie potwierdza, że pielęgniarka zaraziła się koronawirusem

Jednocześnie szpital informuje o przebiegu pobytu i czynnościach podjętych w związku z hospitalizacją pierwszej pacjentki zakażonej koronawirusem w Wielkopolsce, która zmarła 12 marca w szpitalu na ulicy Szwajcarskiej w Poznaniu, a wcześniej przebywała w Szpitalu w Puszczykowie.

Oto treść tej informacji:

"Pacjentka przyjęta została w godzinach południowych w dniu 6 marca br. do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ze skierowaniem od lekarza rodzinnego. Na skierowaniu umieszczona została adnotacja o konsultacji z lekarzem oddziału zakaźnego, który nie ustalił wskazań do przesłania na ten oddział. Pacjentka przebywała w oddziale SOR na Sali obserwacyjnej, skąd została przewieziona na oddział Internistyczny (VII piętro) i położona na Sali intensywnej opieki medycznej, gdzie przebywała do około godz. 20. Następnie przeniesiona do izolatki, w której przebywała do godzin wieczornych dnia 8 marca.