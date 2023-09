Szymon Hołownia pojawił się w Poznaniu. Przedstawił plan na przebudowę mediów publicznych i odłączenie Kościoła od Państwa

W swoim przemówieniu Hołownia poruszył m.in. kwestię potrzeby reformy mediów publicznych oraz rozdziału Kościoła od władzy. Lider Polski 2050 określił obecne media publiczne gruczołem jadowym, który należy wyciąć, a konkretnie zreformować. Razem z Adamem Rudawskim (dawniej pracownikiem Radia Szczecin) Hołownia przygotował program dotyczący tego, jak media publiczne powinny wyglądać i jak je odpolitycznić oraz dać im więcej autonomii. Polityk pragnie likwidacji RMN oraz abonamentu. Podkreślił wagę dostępu do informacji oraz prawdy. Trzecia Droga nie chce jednak burzyć systemu nadawcy publicznego.

- Musi być miejsce, które mówi prawdę, i pokazuję prawdę, bo tylko wtedy jesteśmy bezpieczni i takie media publiczne zbudujemy. My nie jesteśmy zwolennikami opowieści o tym, że to się wysadzi, a tamto zburzy, albo stworzy jeszcze jakąś inną zemstę. Tu nie o zemstę chodzi, to chodzi o to, żeby coś, co nie działa, zaczęło znowu działać i zrobimy to z metodyczną konsekwencją.