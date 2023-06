Tajemnicze kurhany w Wielkopolsce. Jaką skrywają historię? [ZDJĘCIA]

Kurhan to rodzaj mogiły w formie kopca. Znajdują się w nim elementy drewniane, drewniano-kamienne lub kamienne. Kurhany krotoszyńskie zostały odkryte ponad 100 lat temu. Pierwszych badań podjął się prof. dr hab. Józef Władysław Kostrzewski, który najpierw doktoryzował się w Friedrich-Wilhelms-Universität w Berlinie, a później związany był z powstającym Uniwersytetem Poznańskim. Badania poznańskiego profesora trwały od 1914 r. do 1923 r.

Kurhany zlokalizowane i odtworzone

Wyniki prac publikowano też w latach 70. XX w. Dokładniejsze badania archeologiczne prowadzone były przez pracowników i studentów Instytutu Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Institut für Ur- und Frühgeschichte CAU w Kilonii. W 2012 r. wykonano dodatkowo lotniczy skaning laserowy, który pozwolił zlokalizować ponad 120 kurhanów z epoki brązu. W 2013 r. UAM zawarł porozumienie z Urzędem Miejskim w Krotoszynie i Nadleśnictwem Krotoszyn, aby podjąć próby zrekonstruowania jednego z kurhanów. We wtorek, 27 października w małym Smoszewie (gm. Krotoszyn) doszło do oficjalnego otwarcia zrekonstruowanego kurhanu, który stanowi dla całego powiatu cenny skarb kultury.

Kurhany sprzed 3,5 tys. lat!

Najwięcej kurhanów znajduje się w Lesie Miejskim pod Krotoszynem niedaleko Smoszewa. Odkryto tam 37 kurhanów z epoki brązu datowanych na lata 1550-1300 p.n.e. Mają one do 220 cm. Ich występowanie zaczyna się ok. 200 metrów od drogi wojewódzkiej 444 Krotoszyn-Sulmierzyce. Niedaleko, bo na terenie kompleksu Gliśnicy pod Odolanowem (pow. ostrowski) znajduje się cmentarzysko z ponad 21 kurhanami z ok. 1600 r. p.n.e. Dodatkowo pod Gliśnicą odkryto pozostałości dwóch osad oraz prowadzono wykopaliska dotyczące epoki żelaza. Kurhany w lasach krotoszyńskim i odolanowskim to jedno z najlepiej zachowanych cmentarzysk z tego okresu w Europie.