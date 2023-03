Tajemniczy Dolny Śląsk. Lądowisko dla UFO w Ludwikowicach Kłodzkich? Poniemiecka „Muchołapka” przyciąga łowców tajemnic

Tajemniczy Dolny Śląsk. „Muchołapka” w Ludwikowicach Kłodzkich to lądowisko UFO?

Tajemniczy Dolny Śląsk: Ludwikowice Kłodzkie i ich niezwykła atrakcja

Ludwikowice Kłodzkie to spokojna miejscowość w województwie dolnośląskim (powiat kłodzki) nad rzeką Włodzicą, między malowniczymi Wzgórzami Włodzickimi i Wyrębińskimi. Pierwsza wzmianka w źródłach pisanych o znajdującej się w tym miejscu osadzie pochodzi z 1352 r. Aż do 1945 r. wieś nazywała się Ludwigsdorf, a do Polski została przyłączona dopiero po II wojnie światowej.

Podstawą gospodarki Ludwigsdorfu od XIX w. było górnictwo. Przy kopalni „Wencleclaus” (dziś „Wacław”) powstała osada górnicza Moelke (dziś Miłków). Wtedy też w Ludwigsdorfie wzniesiono elektrownię i zakłady przemysłowe. W latach 80. XIX w. podciągnięto tu linię kolejową, co napędziło rozwój miasteczka. W Ludwigsdorfie przez wieki mieszkała liczna społeczność żydowska, aktywna religijnie i politycznie. Jeszcze w 1945 r. mieszkało tu ok. 466 Żydów.