Tak ayran działa na organizm. Poznaj TOP 11 zalet jogurtowego napoju

Ayran pochodzi z Turcji, zyskuje coraz większą popularność w Polsce. Przygotowuje się go z jogurtu (sfermentowanego mleka krowiego, owczego i koziego) i wody, w proporcji 1:1 lub 2:1, z dodatkiem soli. Bywa podawany z pieprzem. Jest zdecydowanie rzadszy od polskich pitnych jogurtów. Ayran, podobnie jak inne jogurty, przechowujemy w lodówce. Pijemy mocno schłodzony. Podawany jest jako samodzielny napój, a także do dań z grilla, ziemniaczanych oraz kebaba. Jest niskokaloryczny. W 100g jest 19 kcal.

Właściwości ayranu. Jak działa na organizm?

Ayran nie tylko nawadnia i orzeźwia, ale ma sporo właściwości odżywczych i korzystnie wpływa na organizm. Zobacz w galerii dlaczego warto go pić, komu jest szczególnie polecany.

Jak zrobić ayran w domu?

Potrzebujemy gęsty jogurt (grecki lub bałkański), wodę (gazowaną lub niegazowaną) i sól. Gdy decydujemy się na wersję z wodą gazowaną, uzyskamy smak zbliżony do kefiru. Możemy też dodać sok z cytryny, czosnek, pieprz lub miętę.

Wykonanie jest niezwykle proste: szklankę jogurtu miksujemy ze szklanką wody i szczyptą soli do momentu, aż powstanie piana. Możemy dodać miętę lub czosnek opcjonalnie do miksowanych składników. Napój podajemy w wysokich szklankach, najlepiej od razu po przygotowaniu. Możemy udekorować gałązką/listkami mięty.

