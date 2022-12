Tak podróżował po USA Marcin Szczurkiewicz z Kabaretu Skeczów Męczących. Zobaczcie zdjęcia!

- Czwarta wizyta w Ameryce była chyba tą najciekawszą. Pierwszy raz na Florydzie, wreszcie więcej czasu w Chicago i kilka kolejnych niezapomnianych chwil w moim Nowym Jorku. American Dream istnieje, i za każdym razem oddziaływuje na podświadomość i skłania do fantazjowania i różnorakich przemyśleń. Ameryka jest bogata, wielka, przepastna i obfita, ale też przerażająca i niebezpieczna zaraz za rogiem. Wszystko tu jest mocniejsze, efektowniejsze, po prostu większe. Dla potwierdzenia załączam zdjęcie w wannie. Do zobaczenia jak najszybciej US, będę marzył i tęsknił - napisał Marcin Szczurkiewicz na Instagramie.