Taki powinien być plecak ewakuacyjny na wypadek kryzysu i wojny. Jak spakować zestaw ewakuacyjny, co powinno się w nim znaleźć?

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało "Poradnik na czas kryzysu i wojny". Znajduje się w nim wiele ważnych informacji. RCB radzi, jak przygotować plecak ewakuacyjny. Pamiętaj: taki plecak powinien mieć przygotowany każdy z domowników. Ważne, by w sytuacji zagrożenia i konieczności ucieczki, każdy jednym ruchem, miał przy sobie wszystkie, najpotrzebniejsze rzeczy. Upewnij się, że każdy z domowników wie, gdzie taki plecak się znajduje. Ponadto, dołącz do plecaka kartę z nazwiskiem i adresem. Sprawdź, co powinno znaleźć się w plecaku ewakuacyjnym. Oto wskazówki Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Kliknij i przejdź do listy niezbędnych rzeczy ----->

pexels.com/pixabay.com