Takie są skutki jedzenia cebuli. To dzieje się z organizmem, gdy jemy cebulę

Cebula - co to za warzywo?

Cebula (Allium cepa L.) to potoczna nazwa warzywa należącego do rodziny amarylkowatych. Prawidłowa nazwa to czosnek cebula, jest to bowiem gatunek należący do rodzaju: czosnek. Inne używane nazwy to cebula ogrodowa, cebula zwyczajna, dymka, skulibaba.

Obecnie cebula nie występuje już w stanie dzikim, uprawiana jest niemal we wszystkich krajach. Pochodzi prawdopodobnie z Azji Środkowej. Była uprawiana już w Starożytnym Egipcie, co najmniej 3200 lat p.n.e. A możliwe, że stosowano ją już w Chinach w 5000 r. p.n.e.

Częścią jadalną cebuli są mięsiste pochwy liściowe (białe, fioletowe, żółte) tworzące w dolnej części rośliny cebulę – organ spichrzowy. Z cebuli wyrastają także liście - są one rzadziej spożywane, jako zamiennik liści szczypiorku.

Najpopularniejsze odmiany cebuli: