„Z pasji się nie wyrasta” to hasło przewodnie targów Hobby 2019 w Poznaniu, które rozpoczynają się 16 listopada na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Potrwają do 17 listopada. W programie pokazy, warsztaty, wystawy, atrakcje, zawody i turnieje.

Targi hobby 2019: najważniejsze wydarzenia

To już 15. edycja Targów Hobby. Misją tego wydarzenia jest edukacja poprzez prezentację różnych pasji w atrakcyjny sposób, ale również zachęcenie do aktywności i spędzania czasu wolnego w trybie offline – bez urządzeń mobilnych jak smartfon, konsola czy ekran komputera.Wydarzenie jest także kierowane do osób, które szukają nowego hobby lub chcą poszerzyć swoje horyzonty. Tegoroczne targi obfitują w liczne atrakcje, które znajdą się w strefach tematycznych. W każdej z nich odbędą się pokazy, warsztaty, wystawy, atrakcje, zawody i turnieje.Jednym z najważniejszych wydarzeń będzie Festiwal Gier Planszowych Granat w ramach, którego przewidziano Strefę Oficera, czyli pierwszy poligon planszówkowy.Odbędzie się również miniturniej w "Rzuć na tacę" i "Solenię". Rzuć na tacę to niepozorna gra, w której zawodnicy próbują wyrzucić jak najlepiej wyniki na kościach.W programie zaplanowano również warsztaty z obsługi green screena. Będą one składać się z dwóch części: teoretycznej, w trakcie której zostaną wytłumaczone zasady jak działała green screen oraz części praktycznej, podczas której każdy uczestnik warsztatu przekona się o tym na własnej skórze.Targi Hobby potrwają do 17 listopada.

