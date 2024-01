Targi Ślubne 2024 w Poznaniu. To nie są te same wesela co kiedyś. "Teraz jeszcze bardziej liczy się przepych". Zobacz zdjęcia

Tłumy na Targach Ślubnych w Poznaniu. "Teraz jeszcze bardziej liczy się przepych"

14 stycznia na Międzynarodowych Targach Poznańskich odbywały się Targi Ślubne. Pawilony zalały setki młodych par chcących przygotować się do wesela. Pojawili się przedstawiciele branży: modowej, atrakcji weselnych w tym od fejerwerków, jubilerskiej, gastronomicznej, dekoratorskiej, fotograficznej czy muzycznej. Wszystko po to, by wesele zapamiętał każdy - nie tylko para młoda.

Zobacz, jak wyglądały Targi Ślubne w Poznaniu: