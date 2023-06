Te kosmetyki przeciwsłoneczne wkrótce znikną z półek. Ograniczenia w sprzedaży już od lipca 2023 r. Ich składniki zaburzają układ hormonalny

Krem SPF szkodliwy dla zdrowia?

Krem SPF to ochronny kosmetyk przeciwsłoneczny stosowany do twarzy i ciała, który po nałożeniu na skórę blokuje docieranie do niej promieni ultrafioletowych. W ten sposób zabezpiecza przed ich szkodliwym działaniem, jednak sam w sobie także może nie być obojętny dla zdrowia. Odkryto m.in., że wbrew założeniom chemiczne filtry promieniowania UV wchłaniają się przez skórę do krwiobiegu i mogą mieć niekorzystny wpływ na organizm.

Dlatego po rozpatrzeniu dostępnych badań Komisja Europejska wprowadziła limit zawartości dwóch najbardziej popularnych substancji zawartych w kosmetykach SPF. To związki należące do chemicznych filtrów UV, które są obecnie chętnie stosowane ze względu na swoje zalety w porównaniu z rozwiązaniami starszej generacji.