Te osoby nie mogą jeść orzechów włoskich. To się dzieje z organizmem, gdy jemy orzechy [26.10.2022]

Październik to pełnia sezonu na orzechy włoskie. Odpowiednio przechowywane w spiżarni, będą nadawały się do spożycia przez cały rok, aż do następnych zbiorów. Choć orzechy włoskie to smaczna i uwielbiana przez wielu Polaków przekąska, niektórzy nie powinni ich spożywać. Zobacz w naszej galerii, kto nie może jeść orzechów włoskich.