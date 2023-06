Teatr znajdował ludzi, a nie ludzie teatr. Malta Festival zmienił polską rzeczywistość

Szkotak podkreśla, że Festiwalu Malta nie można analizować w oderwaniu od czasu, w którym rozkwitła.

- To, że można było zupełnie inaczej spędzać czas i bezkarnie masowo gromadzić się przestrzeniach publicznych było czymś nowym - zaznacza. - To była wielka lekcja demokracji i doświadczenie, które jest nie do przecenienia. Przedstawienia plenerowe są szansą kreowania wspólnoty ludzi różnych - tych, którzy kochają teatr, ale też tych, którzy do teatru nie chodzą. Ludzi o różnych poglądach, wieku i statusie majątkowym. To jest ogromna wartość, bo nie mamy tak wielu okazji do tego, żeby być razem w Polsce -mówi.