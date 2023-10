Ten słodki przysmak kupisz przy każdym cmentarzu w Poznaniu. Ma swoją niezwykłą legendę!

Ten słodki przysmak kupisz przy każdym cmentarzu w Poznaniu

Później - jak podaje portal weganon.pl - dachówkami, by stać się wspomnianymi rurami.

Kardiolodzy unikają tych produktów. Co jest najgorsze dla serca? Mamy listę!

Rury poznańskie zaczęły wypiekać zakonnice

- Sprzedawane są przed poznańskimi cmentarzami, szczególnie w okresie 1 listopada. Jednak kilkadziesiąt lat temu były przysmakiem tylko na Boże Ciało. Wypiekane były przez zakonnice. Miejska legenda opowiada, że w trakcie Bożego Ciała, zerwał się silny wiatr i z dachów kamienic runęły dachówki. Inni mówią, że to przez głośny dźwięk orkiestr, które szły w procesji. Żadna z dachówek nie raniła uczestników procesji. Z tej okazji zakonnice postanowiły uczcić fakt i wypiekać ciastka na kształt trąb orkiestry. Niestety ciastka się łamały po upieczeniu. Postanowiono zmienić ich kształt, by przypominały spadające dachówki - czytamy.

Te produkty rujnują trzustkę. Oto najgorsze, co możesz zjeść. Tego koniecznie unikaj

Przepis na domowe rury poznańskie

Przygotowanie:

Rozgrzejcie piekarnik do 180 st. Celsjusza, nie włączając termoobiegu. Blachę z piekarnika wyłóżcie papierem do pieczenia. W rondelku rozpuśćcie miód, dodajcie cukier, cukier waniliowy i poczekajcie aż się skarmelizuje. Z pozostałych składników zagniećcie gładkie ciasto. Gdy karmel przestygnie, oddajcie do ciasta i dokładnie wymieszajcie. Przykryjcie ciasto i odstawcie na pół godziny. Rozwałkujcie cienko ciasto i wytnijcie prostokąty 10-15 cm, posmarujcie żółtkiem i pieczcie przez 8-10 minut. Gorące połóżcie na wałku, żeby brzegi wygięły się i nadały ciastkom kształt dachówki. (za: gotujmy.pl)