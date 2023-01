To prawdziwe bomby kaloryczne! Których ciastek i wypieków z cukierni lepiej unikać? Sprawdziliśmy! Weronika Błaszczyk

Sklepowe półki uginają się od wielu rodzajów ciastek, przez co bez problemu można wybrać takie, które najbardziej wpisuje się w nasze upodobania smakowe. Słodkie kremy, kruche spody i gęste polewy. Ciastka z cukierni to jedne z tych pyszności, które ciężko sobie odmówić. Niestety, choć takie wypieki są pyszne, to są też jednocześnie bardzo kaloryczne. Niektóre z nich mają tyle samo kalorii, co pełnowartościowy obiad. Jakie ciastka to prawdziwe bomby kaloryczne? Przedstawiamy słodkości, które lepiej unikać, będąc na diecie! Co jest na szczycie listy? Sprawdź