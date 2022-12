To prawdziwy raj! Tak Jakub Rzeźniczak i Paulina Nowicka spędzają miesiąc miodowy [ZDJĘCIA] Ariadna

Jakub Rzeźniczak i Paulina Nowicka niedawno ogłosili, że zostali mężem i żoną! Stało się to u schyłku listopada. Radosną nowinę przekazali za pośrednictwem Instagrama. Uroczystość zawarcia związku małżeńskiego miała miejsce na Florydzie w miejscowości Key Biscayne, gdzie świeżo upieczeni małżonkowie przebywali jeszcze kilka dni, korzystając z urokliwych plaż i słonecznych kąpieli. Kilka dni po wypowiedzeniu sakramentalnego "TAK" Jakub Rzeźniczak i Paulina Nowicka zmienili lokalizację i rozpoczęli swój miesiąc miodowy. Obecnie korzystają z uroków Bahamów. To w jaki sposób spędzają czas, można zobaczyć w sieci! Jakub Rzeźniczak i Paulina Nowicka relacjonują pobyt na słonecznych plażach. Jesteście ciekawi, jak wygląda miesiąc miodowy świeżo upieczonego małżeństwa? Zajrzyjcie do naszej galerii - tak powinno się żyć!