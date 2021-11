Za tydzień rozpoczyna się sezon skoków narciarskich, więc Adam Małysz opowiada nam o swoich pierwszych skokach i "wyskokach"...

Kiedy wraca Pan myślami do swojego dzieciństwa, na pewno widzi Pan w tych wspomnieniach buzie swoich małych przyjaciół. Kim oni byli?

Do Waszej ulubionej zabawy nie potrzebował Pan zabawek, prawda?

Skąd mieliście te jajka?

Prosto od kur! (Śmiech.) Moja babcia hodowała kury i kiedy one zniosły jaja, babcia zbierała je do koszyka i przynosiła do domu, do spiżarni. Kiedy nie widziała wynosiłem wszystkie ta jajka na dwór, do chłopaków i zaczynała się zabawa. Zdarzyło się nawet tak, że kiedy te jajka zniknęły w tajemniczych okolicznościach, to moja babcia, której były one potrzebne, poszła do sąsiadki by je pożyczyć. Sąsiadka się zgodziła, bez problemu, idzie po jajka, patrzy a u niej też jajka wyparowały. Bo ta sąsiadka była babcią chłopca z naszej trójki.