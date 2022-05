To zwiększa ryzyko zachorowania na raka. W tych sytuacjach musisz uważać!

Jak wiele zgonów na świecie jest spowodowanych nowotworami?

Statystyki nie kłamią. Już w 2005 roku nowotwory odpowiadały nawet za 7,6 miliona zgonów na całym świecie. Zdaniem WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) w danym roku zginęło łącznie 58 milionów ludzi, co oznacza, że nowotwór odpowiada za ponad 13% wszystkich zgonów! Dziennie daje to niemal 21 tysięcy zgonów tylko z tego powodu. Co więcej, według specjalistów tendencja wzrostowa ma oznaczać, ze rak spowoduje śmierć coraz to większej liczby osób każdego roku!