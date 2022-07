Tradycyjny sok z malin. Przepis Lucyny Ćwierczakiewiczowej zachowa smak lata w słoiku

Sposób 1.

Włożyć maliny w garnek polewany (kamienny – przyp.red.), ten garnek wstawić w kociołek lub rondel duży z wodą gorącą i tak razem wstawić na ogień, gdy woda gotować się mocno będzie, zdjąć z ognia i postawić w ciepłem miejscu na dwie godziny razem z rondlem, gdy woda wystygnie, to maliny wszystek sok puszczą. Odlać go przecedziwszy przez worek płócienny, wziąć na kwartę soku dwa funty cukru w małe kawałki porąbanego, nalać tym sokiem i gdy się cukier rozpuści wstawić na ogień, gotować, dopóki się szumowiny robić będą ciągle je zbierając łyżką durszlakową, i zdejmując rondel z ognia za każdą razą, gdy zawsze na 2 minuty, od zagotowania 20 minut gotować. Zdjąć z ognia, wlać w wazę do ostudzenia i zimny wlewać w butelki, zatkawszy korkiem. Równie dobrze jest zrobić syrop gęsty wprzódy i dopiero w ten syrop wlać sok, szumując go ile potrzeba.